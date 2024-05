Eli Lilly şi-a majorat previziunile de vânzări anuale cu 2 miliarde de dolari, datorită cererii explozive de medicamente pentru slăbit Lilly a spus ca se asteapta la cresteri semnificative ale productiei in a doua jumatate a anului pentru Mounjaro, tratamentul obezitatii si diabetului, pentru care exista un deficit din cauza cererii mari. Cresterea vertiginoasa a cererii pentru medicamentele Mounjaro si Zepbound, ambele cunoscute chimic sub numele de tirzepatida, a propulsat valoarea de piata a producatorului de medicamente din Indianapolis la peste 700 de miliarde de dolari – depasind-o pe cea a Tesla si Walmart. Compania a spus ca cresterea vanzarilor va depinde de cantitatea de medicamente pe care le poate produce si livra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

