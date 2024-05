Stiri pe aceeasi tema

- Noile tehnici arata ca oamenii confecționau deja arme de vanatoare complexe din lemn in urma cu 300.000 de ani, rasturnand stereotipul epocii de piatra. De asemenea, armele din perioada respectiva puteau provoca daune masive, iar oamenii erau organizați pentru a vana animale foarte mari, informeaza…

- O echipa internationala de cercetatori a descoperit ca piramidele egiptene au fost construite initial de-a lungul unui brat al Nilului, cu o lungime de 64 de kilometri, pe care l-au numit Ahramat (piramide, in araba), care a disparut ulterior, ingropat sub terenuri agricole si desert, transmite joi…

- Peste 50 de expozanți au spus „prezent” la Garden Fest, un eveniment de excepție organizat de Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), pe 27 și 28 aprilie pentru toți ieșenii pasionați de mediul inconjurator, de horticultura și peisagistica. Organizat pe Stadionul USV…

- Oamenii de știința britanici de la Universitatea din Cambridge au descoperit ramașițele unei paduri stravechi, care a fost numita cea mai veche de pe Pamint. Zona studiata este situata pe coasta de nord a Devon și Somerset, relateaza "Pravda.ru" cu referire la Journal of the Geological Society. Virsta…

- In perioada 1-2 martie 2024, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate,…