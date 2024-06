Stiri pe aceeasi tema

- In cinstea Zilei Mondiale a Mediului, in Romania se semneaza un Memorandum pentru crearea Centurii Verzi București-Ilfov. Ziua Mondiala a Mediului se serbatorește in data de 5 iunie. Memorandumul va fi semnat in dupa-amiaza de 3 iunie 2024, in prezența premierului Marcel Ciolacu. Potrivit unui comunicat…

- Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie organizeaza un protest, joi, la sediul Guvernului, manifestatia fiind „impotriva promovarii de catre Guvernul Romaniei a unei politici salariale discriminatorii”. Sindicalistii il acuza pe premierul Ciolacu de „hartuire si amenintare” la adresa angajatilor…

- "In primul rand, aceste impozite nu sunt de anul acesta, aceste impozite si toata lumea stie ca impozitarea muncii este cea mai mare in Romania, mai ales impozitarea muncii la veniturile mici. Asta face diferenta, de fapt, intre noi si Europa. O treime dintre romani, in acest moment, sunt platiti cu…

- „Tinand cont ca am avut si o vizita de putin timp in Emiratele Arabe Unite, cred ca era necesara prezenta mea pentru a impulsiona lucrurile impreuna in directia pe care ne-o dorim cu totii. Stimata doamna ministru, Excelentele Voastre, stimati membri ai Comitetului de Cooperare Romania-Emiratele Arabe…

- „Romania este intr-o perioada de dezvoltare mai accelerata. De fapt, asta este marea provocare. Sustenabilitatea macroeconomica a Romaniei in acest moment sta pe aceste investitii. Avem investitii, dupa ce, anul trecut, a doua crestere economica din Europa s-a bazat din cifre pentru prima oara in Romania,…

- „Astazi, la Conferința organizata de Grupul de Rugaciune al Parlamentului, am promis ca voi sprijini ideea de a crea o capela in cladirea Legislativului. Modelul de leadership creștin, vizibil in Europa, a influențat major toate aspectele dezvoltarii celulelor sociale. Educație și cultura, organizare…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anuntat marti seara, la Digi24, ca nu a primit niciun raspuns la scrisoarea trimisa liderilor PSD și PNL, in care le-a propus ca el sa fie candidatul comun la Primaria Capitalei. Piedone mai spune ca va candida pentru Primaria Capitalei și fara sprijinul…

- Fostul ministru UDMR al Mediului, Tanczos Barna, a declarat sambata ca este de neințeles de ce, in ultimele zile, ministrul de Finante a facut comentarii cu privire la procesul Roșia Montana și a dat de ințeles ca Romania va pierde procesul pe care in cele din urma l-a caștigat, conform Agerpres. Afirmațiile…