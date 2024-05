Coșmar fără sfârșit pentru locuitorii dintr-o comună de lângă București: “Nu ne putem deschide geamurile” Locuitorii dintr-o comuna de langa București sunt disperați. Au ieșit in strada și reclama dezastrul ecologic cu care au de a face și din cauza caruia nu-și mai pot lasa deschise geamurile sau copiii pe afara, sa se joace. De ce au ieșit in strada locuitorii dintr-o comuna apropiata de București. Cu ce problema ecologica se confrunta Oamenii din comuna Tunari, din județul Ilfov, au parte de un coșmar de ceva timp . Nu mai pot respira aer curat din cauza mizeriei care s-a format la Balta Pasarea. Au facut zeci de sesizari, dar fara niciun rezultat. Marți, 21 mai, și-au exprimat revolta in strada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

