Novo Nordisk a obţinut rezultate financiare peste aşteptări în primul trimestru, susţinute de medicamentele pentru slăbit Gigantul farmaceutic danez a raportat ca profitul net a crescut cu 28% de la un an la altul, la 25,4 miliarde de coroane daneze, sau 3,65 miliarde de dolari, peste o previziune consensuala dintr-un sondaj LSEG, de 23,7 miliarde de coroane. Vanzarile medicamentului pentru slabit Wegovy s-au dublat, la 9,38 miliarde de coroane. Vanzarile totale din America de Nord au crescut cu 35%, deoarece compania a semnalat ca Wegovy a fost aprobat in SUA in primul trimestru pentru reducerea riscului cardiovascular la persoanele cu obezitate. Wegovy realizeaza 130.000 de retete saptamanale in SUA, peste 25.000… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

