Dupa o prima repriza spectaculoasa, plina de ocazii pe poarta și soldata cu golul lui Nicolae Stanciu in minutul 28, naționala Romaniei a facut un meci spectaculos. In decurs de 5 minute, Romania a inscris din nou, prin Razvan Marin și Denis Draguș. Meciul s-a incheiat 3-0 pentru naționala Romaniei, scrie europafm.ro. In prima repriza,... View Article