PSD nu asimileaza prea bine perdanții, ca sa folosim o expresie mai „light", dar mai mult de atat, PSD miroase pericolul și il elimina total, cu orice preț. Gabriela Firea a pierdut batalia pentru București, dar Capitala și Partidul Social Democrat au scapat de clanul Firea-Pandele, o primejdie iminenta, dupa cum se vorbea pe Kiseleff […]