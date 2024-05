Stiri pe aceeasi tema

- Trecuse mai bine de un an de cand pandemia de COVID fortase parcurile Disney sa se inchida, dar D’Amaro, presedintele diviziei de experiente a Disney, era increzator ca oaspetii vor intra din nou cand portile se vor redeschide. Increderea lui a fost intemeiata. Divizia lui D’Amaro este acum segmentul…

- Actiunile Reddit au debutat joi, la bursa din New York, cu un pret aflat cu 38% peste pretul ofertei publice initiale, evaluand platforma de socializare la 8,87 miliarde de dolari, transmite Reuters. Reddit, platforma de socializare cu o istorie de 19 ani, care gazduieste milioane de forumuri online,…

- Veniturile companiei au urcat cu 30%, in anul 2023, la 12,244 miliarde lei (fata de 9,452 miliarde lei in 2022).”Energia produsa si vanduta (neta) a crescut cu 30% (17.639 GWh) in anul incheiat la 31 decembrie 2023 de la 13.544 GWh in anul 2022. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii…

- Berkshire Hathaway Inc., compania americana condusa de legendarul investitor Warren Buffett, a anunțat sambata un profit anual record pentru anul 2023, respectiv 96,2 miliarde de dolari. Aceasta evoluție pozitiva a fost susținuta de performanța excepționala a segmentului de asigurari din cadrul companiei.…

Pretențiile ENORME din dosarul Roșia Montana ar putea afecta bugetul Romaniei: Creștere de la 500 de milioane, la 6,7 miliarde de dolari Purtatorul de cuvant al Guvernului

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a declarat, joi, ca Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia…

- Nvidia a depașit luni pentru scurt timp Amazon in ceea ce privește capitalizarea bursiera, in condițiile in care euforia din jurul inteligenței artificiale a catapultat producatorul de cipuri pe locul al patrulea in topul celor mai valoroase companii americane, scrie Reuters.La un nivel-record de 734,96…