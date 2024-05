Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ale Israelului au inceput sa evacueze civilii palestinieni din Rafah inainte de un asalt iminent asupra orasului din sudul Fasiei Gaza, de la granita cu Egiptul, a declarat luni postul de radio al armatei, potrivit news.ro

- Armata israeliana a facut apel luni la palestinienii din zonele estice ale Rafah sa se mute intr-o "zona umanitara" din apropiere, in ceea ce pare a fi inceputul unei evacuari a civililor inainte de o operatiune la sol in orasul din sudul Fasiei Gaza, relateaza Reuters si AFP.

- Statele Unite si-au reafirmat luni ferm opozitia fata de orice operatiune majora israeliana la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, in contextul in care premierul Benjamin Netanyahu a declarat ca a stabilit "o data" pentru o astfel de operatiune, relateaza AFP, conform Agerpres.

- Anunțul despre un plan de evacuare a civililor a fost facut luni de biroul lui Benjamin Netanyahu, care este in continuare hotarat sa lanseze o ofensiva militara impotriva orasului supraaglomerat Rafah, relateaza AFP, citat de News.ro.Armata „a prezentat Cabinetului de razboi un plan de evacuare a populatiei…

- Armata israeliana IDF a ordonat noi evacuari in nordul Fașiei Gaza. Sunt vizați locuitorii din doua cartiere ale orașului Gaza. Acolo au reinceput luptele grele deși IDF susține ca a curațat zona de luptatori Hamas. Armata le-a cerut locuitorilor sa paraseasca cartierele Zaytoun și Turkoman de la marginea…

- Armata israeliana a anunțat ca a eliberat doi ostatici in timpul unor lovituri in sudul Fașiei Gaza. A precizat ca este vorba despre doi israelieni, care sunt in „stare medicala buna” și au fost transportați la spital pentru analize medicale. Anterior, Societatea Semilunii Roșii din Palestina anunțase…

- Sambata dimineata, martorii au raportat bombardamente in sectorul Rafah din extremitatea sudica a Fasiei Gaza. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei sa pregateasca un „plan de evacuare”.

- Armata israeliana a bombardat, sambata, sectorul Rafah, in extremitatea sudica a Fasiei Gaza, premierul Benjamin Netanyahu ordonand sa pregateasca un "plan de evacuare" pentru sutele de mii de civili din zona inainte de o eventuala ofensiva terestra, relateaza AFP, citat de news.ro.La inceputul zilei…