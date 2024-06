Stiri pe aceeasi tema

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in aprilie 2024, de 1.292.549, cu 3.009 mai multe comparativ cu luna anterioara (plus 0,23%), aproape 64% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor…

- Ministerul Muncii a lansat in dezbatere publica proiectul de lege privind introducerea salariului minim european in Romania, care urmeaza sa intre in vigoare cel tarziu la 15 noiembrie 2024. Conform noilor reglementari, salariul minim brut pe țara va fi stabilit printr-un mecanism obiectiv, aliniat…

- Verificarile la granițele Romaniei s-au intensificat odata cu instalarea unor echipamente ultra-moderne in multe puncte de trecere a frontierei. Grație celor mai noi tehnologii, fiecare detaliu va fi scanat cu meticulozitate. Doua scannere noi au fost deja puse in funcțiune la Biroul Vamal Albița. Marți,…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in martie 2024, de 1.289.540, cu 425 mai putine comparativ cu luna anterioara (minus 0,04%), aproape 63,9% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor…

- Angajații de la Arhivele Nationale – Serviciul Judetean Dolj au decis sa protesteze prin intreruperea activitații. Pana la ora 12.00, la Arhivele Dolj s-a anulat programul cu publicul. Angajații de la Arhivele Nationale – Serviciul Judetean Dolj , alaturi de colegii din toata țara, iși exprima profunda…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in februarie 2024, de 1.289.965, cu 1.827 mai putine comparativ cu ianuarie 2024, aproape 64% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a analizat problema impozitarii concediilor medicale. El pledeaza pentru o abordare prudenta și colaborare intre Ministerul Sanatații, Ministerul Finanțelor și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru a evalua posibilitatea eliminarii impozitului pe…