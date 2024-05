Accident după o şicanare în trafic, pe Drumul Expres Craiova-Piteşti Doi tineri s-au sicanat in trafic, pe Drumul Expres Craiova-Pitesti, iar la intare in Slatina autoturismul condus de un sofer de 22 de ani s-a oprit intr-un stalp. Politistii au explicat ca, inainte de accident, intre cele doua autoturisme a avut loc o coliziune. Dupa primele cercetari, politistii au stabilit ca cei doi soferi au inceput sa se sicaneze pe Drumul Expres Craiova-Pitesti. „La data de 11 mai 2024, in jurul orei 22:05, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apel 112, cu privire la o șicanare in trafic, la intrarea in municipiul Slatina (zona industriala). La fața… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

