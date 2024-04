Trei răniți într-un accident cu trei autoturisme și o cisternă goală Trei barbați au fost raniți intr-un accident in care au fost implicate trei autoturisme și o cisterna goala. Evenimentul rutier a avut loc luni dimineata, pe DN 10, in zona localitatii Sita Buzaului, din judetul Covasna. Un tanar, de 19 ani, care conducea un autoturism pe DN 10, dinspre Brasov spre Buzau, la kilometrul 105 + 150 m, in circumstante care urmeaza a fi determinate, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism care circula dinspre Buzau spre Brasov. Alte doua vehicule, o cisterna si o autoutilitara, aflate fiecare in spatele uneia dintre masinile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cu trei autoturisme și o cisterna s-a produs, luni, in județul Covasna. Doi oameni sunt raniți. Traficul este oprit pe DN 10 Intorsura Buzaului și Crasna, in zona localitații Sita Buzaului.

- Un accident cu trei autoturisme și o cisterna s-a produs, luni, in județul Covasna. Doi oameni sunt raniți. Traficul este oprit pe DN 10 Intorsura Buzaului și Crasna, in zona localitații Sita Buzaului.

- Un barbat a murit, iar doi adulți și un copil au fost raniți, vineri dupa-amiaza, dupa ce trei autoturisme s-au ciocnit in Ramnicu Valcea. Polițiștii valceni au fost sesizați vineri dupa-amiaza, prin 112, despre producerea unui accident in municipiul Ramnicu Valcea, pe strada Calea lui Traian. Din primele…

- EVENIMENT RUTIER IN LOCALITATEA MIHAEȘTI Astazi, 3 aprilie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au fost sesizați, cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu ranirea a 4 persoane. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca, in localitatea…

- Accident rutier in municipiul Ramnicu Valcea Astazi, 16 martie a.c., polițiștii Biroului Rutier Ramnicu Valcea au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN 7, km 174, strada Calea București din municipiul Ramnicu Valcea, a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane. Din primele…

- Patru persoane au fost ranite, duminica dimineața dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Accidentul a avut loc pe DN 11, in zona localitatii Targu Secuiesc din judetul Covasna. Traficul se desfasoara pe un singur fir, alternativ. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis, duminica dimineata,…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme au fost implicate, vineri, pe DN 73A, la ieșire din Predeal catre Paraul Rece. Doua persoane ranite și necesita ingrijiri medicale, potrivit mediafax. „Din cauza unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, traficul se desfașoara…

- UPDATE ora 13:30 Se circula alternativ. Polițiștii rutieri intervin in acest moment pe Drumul Național 7, la un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele date, se pare ca pe Drumul Național 7, in localitatea Caineni, la km 230, din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor,…