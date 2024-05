Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta se pregateste de sarbatorile pascale. Spectacolul organizat cu prilejul marii sarbatori sub denumirea "Sarbatoare luminata ndash; Concert de Pasti" va fi pus in scena in seara de vineri, 26 aprilie 2024, ora 19:00, la Sala Teatrului. Distributia…

- Programul spectacolelor este pregatit pentru aceasta saptamana de Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski Constanta. Iata care sunt: "L 39;heure d 39;or de Paris", sambata, 13 aprilie 2024, la ora 19:00"Arta a fost intotdeauna modalitatea de transcedere spre lumea spiritului, dincolo de cotidianul…

- Teatrul Național de Opera și Balet „Maria Bieșu" va prezenta joi, 4 aprilie, incepind cu ora 18.00, spectacolul ”Turandot”, opera in trei acte de Giacomo Puccini, dupa piesa omonima de Carlo Gozzi. ”Turandot” este una dintre cele mai grandioase și apreciate opere din repertoriul universal. Potrivit…

- Primavara a inceput la București cu doua reprezentații eveniment ale spectacolului Carmen de Bizet, la Opera Naționala, care a adus pe scena doua nume cunoscute in intreaga lume: romanca Ruxandra Donose, una dintre cele mai stralucitoare mezzosoprane ale

- La Teatrul Național de Opera și Balet ”Maria Bieșu” va avea loc joi, 7 martie, la ora 18.00, spectacolul ”Frumoasa din padurea adormita”, balet in trei acte de Piotr I. Ceaikovski. Potrivit organizatorilor, baletul in trei acte de Piotr Ceaikovski este o calatorie emoționanta prin universul artistic,…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" din Constanta aduce precizari de ultima ora si informeaza publicul ca spectacolul "Lrsquo;heure dor de Paris" programat pentru seara de duminica, 3 martie 2024, ora 19.00 se amana din motive medicale, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a teatrului.…

- Maine, duminica 3 martie, la orele 9.45, maestrul Gheorghe Stanciu isi va lua ramas bun de la scena pe care a slujit o o viata, de la cei cu care a impartit munca si succesele si de la publicul caruia i a inchinat talentul si truda sa, anunta Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta,…

- La finalul acestei saptamani, la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" se va pune in scena spectacolul de opera "Turandot ". Spectacolul va avea loc duminica, 25 februarie, cu incepere la ora 18.30. Premiera mondiala a avut loc la 25 aprilie 1926 la Teatro alla Scala din Milano, sub bagheta…