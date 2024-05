Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza 915 sectii de votare in strainatate la alegerile europarlamentare, din 9 iunie, fiind cu 474 mai multe decat cele organizate la scrutinul desfasurat in urma cu cinci ani. ”Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a emis, in acest sens, ordinul ministrului…

- „MAE acorda o prioritate maxima asigurarii conditiilor optime pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024 si pentru indeplinirea tuturor atributiilor legale care revin ministerului. Vom organiza, prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor…

- „MAE acorda o prioritate maxima asigurarii conditiilor optime pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Parlamentul European din 9 iunie 2024 si pentru indeplinirea tuturor atributiilor legale care revin ministerului. Vom organiza, prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor…

- Biroul Electoral Central a comunicat, marți, ca la alegerile locale din 9 iunie nu vor putea vota alegatorii care au domiciliul in afara granițelor și care și-au stabilit reședința in Romania incepand cu 11 aprilie 2024. Timp expirat pentru unii Potrivit Biroului Electoral Central (BEC) „alegatorul…

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu o reacție, dupa ce Rusia a organizat alegeri prezidențiale in regiunea transnistreana. Astfel, președinta a menționat ca este „o lipsa de respect” fața de Republica Moldova. Totodata, „acțiunea de raspuns va fi anunțata de Guvern”.

- Rușii urmeaza sa se prezinte la urne, timp de trei zile, pentru alegerile prezidențiale, care se vor incheia duminica, 17 martie, Vladimir Putin candidand pentru un nou mandat in fruntea Federației Ruse. In timp ce la nivelul Occidentului se vorbește de eliberarea Ucrainei, rușii deja organizeaza alegeri…

- Astfel, pe 12 martie incepe perioada electorala, iar in termen de 5 zile, cel mai tarziu la data de 16 martie 2024, vor fi desemnati judecatorii din Biroul Electoral Central (BEC).Cel mai tarziu pana pe data de 10 aprilie 2024, ora 24, vor fi depuse si inregistrate candidaturile la alegerile pentru…

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, susține ca prin OUG de comasare a alegerilor, Guvernul a scos PMP din secțiile de votare, chiar daca este partid cu reprezentare in Parlamentul European. Tomac acuza ca se pregatește cea mai mare frauda electorala din ultimii 30 de ani. ”ALERTA!!!!!Se…