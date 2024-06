Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Chișinau declara ca este „decizia suverana” a Federației Ruse cui sa acorde cetațenie. Comentariul vine dupa ce politicianul Ilan Șor a anunțat pe rețele ca a luat, recent, pașaportul rusesc.

- Lui Vladimir Vladimirovici Putin trebuie sa-i fi placut tare mult filmul „Provocarea”, pelicula care a generat recent in Romania un scandal cat casa intre ministerul roman al Culturii și ministerul rus de Externe. Povestea e despre o darza chirurga moscovita care ajunge la bordul Stației Spațiale Internaționale…

- Ministerul rus de Externe a acuzat faptul ca Romania incearca sa „anuleze” cultura rusa dupa ce la București a fost anulata difuzarea a doua filme rusești, considerate de propaganda, relateaza TASS, conform HotNews.ro.

- Decretul se refera la "Numirea lui Vladimir Gheorghievici Lipaev in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Federatiei Ruse in Romania". Printr-un alt decret, presedintele Federatiei Ruse l-a eliberat din functia de ambasador in Romania pe Valeri Kuzmin.Valeri Kuzmin a fost numit ambasador…

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova a cerut cetațenilor țarii sa se abțina de la calatorii in Israel din cauza amenințarilor la adresa securitații in legatura cu escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, informeaza Rador Radio Romania.

- Rusia si coordonatorul ONU pentru Orientul Mijlociu fac apel la incetarea imediata a focului in Fasia Gaza - Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și coordonatorul ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, au cerut miercuri o incetare imediata a focului in conflictul din…

- Romania condamna ferm orice forma de terorism și toate atacurile impotriva civililor, informeaza MAE, potrivit Rador Radio Romania. Ministerul roman de Externe a transmis condoleanțe familiilor victimelor atacului terorist comis vineri seara intr-o sala de concerte din Moscova și soldat cu aproximativ…

- Ambasadorul Rusiei in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, a fost convocat din nou la Ministerul de Externe al Republicii Moldova. De data aceasta, diplomatului rus i-a fost comunicata poziția de dezaprobare a deciziei referitor la deschiderea in regiunea transnistreana a Republicii Moldova a 6 secții…