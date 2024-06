Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie au sesizat Curtea Constitutionala pentru a se pronunta asupra neconstitutionalitatii modificarii Codului Penal prin care parlamentarii au reglementat interdictia practicarii jocurilor de noroc doar in localitatile sub 15.000 de locuitori.

- Acțiunea JUPITER, organizata sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Romane continua. La nivelul județului Maramureș, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș, sub supravegherea procurorului de…

- 17 percheziții au avut loc astazi in cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Romane. 14 dintre acestea s-au desfațurat in județul Harghita, doua in Covasna și una in Mureș, la sediile unei case de ajutor…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei ar putea judeca mai repede dosarul in care este contestata decizia prin care Mihai Alexandru Stanciu, prim procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, a fost delegat procuror sef al DNA Constanta Conform portalului…

- Fugarul Mario Iorgulescu - fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu - așteapta joi, 23 mai, soluționarea recursului in casație de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), pe rolul careia a cerut desființarea pedepsei de 13 ani și 8 luni de pușcarie, pronunțata pe numele…

- Magistrații au decis. Mostenitorii au dreptul sa obtina informatii protejate de secretul bancar, pentru perioada anterioara decesului titularului de cont, numai in masura in care justifica scopul. Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, ca a fost sesizata de…

- Legea de trecere a unor drumuri forestiere de la Romsilva, la consiliile locale, neconstituționala. Decizie la CCR Legea de trecere a unor drumuri forestiere de la Romsilva, la consiliile locale, este neconstituționala. Curtea Constitutionala a admis miercuri o obiectie de neconstitutionalitate formulata…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis, marți, sesizarea de neconstituționalitate formulata de REPER catre Curtea Constituționala a Romaniei privind ordonanța de urgența prin care sunt comasate alegerile locale cu cele europarlamentare. Europarlamentarul Dacian Cioloș, liderul partidului,…