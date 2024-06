COMPLICE… Ciprian Trifan cunoștea de mult timp adevarata avere și afacerile ascunse in care Buzatu era implicat. O dovada in acest sens o reprezinta faptul ca in 2011, consilierul, pe atunci, Trifan a vandut un teren in numele lui Buzatu. Mai exact, cumparatorul acelui teren ne-a declarat ca a negociat intreaga afacere cu Dumitru Buzatu, […] Articolul Trifan cel Cinstit, folosit de Buzatu drept paravan in tranzacțiile imobiliare. Iata cum s-au “spalat” 100.000 de euro (DOCUMENTE) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .