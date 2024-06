Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a promis joi „sa nu abandoneze Ucraina in fata agresiunii ilegale rusesti” intr-o alocutiune rostita cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la debarcarea din Normandia, relateaza Le Figaro, citata de News.ro.

- Presedintele SUA, Joe Biden, se va intalni cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in marja festivitatilor celei de-a 80-a aniversari a Debarcarii in Normandia, apoi la summitul G7 din Italia, a anuntat marti Casa Alba la scurt timp dupa plecarea presedintelui american in Franta.“In cursul deplasarii…

- Purtatorul de cuvant al Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Serhii Nikiforov, a confirmat ca Washingtonul a permis Kievului sa foloseasca arme occidentale impotriva unor ținte din teritoriul recunoscut internațional al Rusiei, dar cu anumite condiții, transmite Zerkalo Nedeli.Potrivit lui Nikiforov,…

- Razboi in Ucraina, ziua 823. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a invitat duminica pe liderii din SUA și China sa se alature unui viitor summit pentru pace, afirmand ca prezența la summit va „arata cine in lume vrea cu adevarat sa puna capat razb

- Razboi in Ucraina, ziua 816. Președintele rus Vladimir Putin vede in amenințarea cu migrația in masa drept o „arma” pentru a diviza și slabi Europa, avertizeaza premierul Estoniei, Kaja Kallas.

- Razboi in Ucraina, ziua 791. Presedintele democrat al SUA, Joe Biden, a promulgat pachetul legislativ ce prevede un ajutor de 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel si Taiwan, adoptat de Congres dupa mai multe luni de dispute intre democrati si r

- Razboi in Ucraina, ziua 790. Presedintele SUA Joe Biden a promis in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite "rapid" ajutoare militare "importante" Ucrainei.