Stiri pe aceeasi tema

- SANATATE CU PORȚIA… Asociația civica “Viitorul Vaslui”, lovește din nou. Explica in premiera de ce Policlinica care se construiește in curtea Spitalului Județean Vaslui nu se mai termina. Activiștii civici explica cu argumente schema pe care Buzatu a aplicat-o și la Drumul Strategic, denumit și Drumul…

- PROIECT FABULOS… Planul lui Marius Arcaleanu de dezvoltare economica a Vasluiului are cateva componente interesante și realiste și se bazeaza pe scoaterea la lumina a averii Vasluiului, ținuta la secret de administrațiile PSD, care s-au perindat pe la Primaria Vaslui. Candidatul pentru Primaria Vaslui…

- DOLIU… Daniel Olteanu, fost parlamentar și prefect al Vasluiului, s-a stins din viața, seara trecuta, la varsta de 55 ani. Acesta se confrunta, de aproape doi ani de zile, cu grave probleme de sanatate pe care a incercat sa le trateze in strainatate. Vestea ca sufera de o boala cumplita a aflat-o pe…

- ATENȚIE… Județul Vaslui devine, incet și sigur, casa pentru tot mai mulți urși. In ultimele zile, a fost semnalata prezența mai multor femele de urs in județ. Doua dintre acestea au fost observate in zona Negrești și Lipovaț – Chițoc, iar o ursoaica cu pui a fost zarita in nordul comunei Alexandru Vlahuța.…

- SOLIDARITATE….Episcopia Husilor a demarat, prin Asociatia „Filantropia Ortodoxa„ Husi, editia din acest an a campaniei umanitare „De Pasti aducem impreuna Lumina in suflete„, dupa cum se anunta intr-un comunicat transmis pe site-ul episcopiahusilor.ro. „Ca și in editiile precedente, campania este…

- SFIDATOR… Ciolacu a venit la Vaslui sa invarta cuțitul in rana și sa le faca in ciuda vasluienilor, cu faptul ca autostrada Moldovei nu mai trece pe la ei, pe ruta Tișița- Albița, ci va trece prin Adjud-Bacau-Suceava, la 50 km departare de granița județului. Ne-a spus ca pe aici va fi un Drum Expres,…

- VERIFICARI… Inspectorii de munca vasluieni au demarat o acțiune ampla de verificare și control la firmele care activeaza in domeniul manipularii manuale sau mecanizate a coletelor și corespondeței. Acțiunea are ca scop vizite de control pentru verificarea prevederilor legale in domeniul securitații…

- TEST… Echipa de handbal a CSM Vaslui a profitat de pauza competiționala data de reunirea echipei naționale și a disputat un meci amical, in deplasare, contra celor de la Steaua București. Handbaliștii vasluieni s-au impus, la limita, scor 32-29 (15-16), la capatul unui meci echilibrat, in care ambele…