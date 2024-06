Stiri pe aceeasi tema

- O noua fotografie a unui proplid a sporit și mai mult misterul acestor locuri rezistente la distrugeri in care se formeaza planetele. In nebuloasa Orion se gasesc multe obiecte ciudate in forma de picaturi. Acestea se aseamana la exterior cu cometele și sint proplide. Acestea sint discuri care formeaza…

- Ceea ce apare intr-o noua imagine realizata prin telescop ca o mana fantomatica ce se intinde prin univers spre o galaxie lipsita de aparare este un fenomen cosmic rar intalnit, dezvaluie astronomii, potrivit CNN.

- Un satelit al companiei japoneze Astroscale s-a ciocnit cu o componenta de mai multe tone a vehiculului de lansare japonez H-IIA. Corpul rachetei a ratacit fara destinație in spațiu pentru al doilea deceniu, punind in pericol sateliții funcționali. Rachetele moderne se asigura ca toate piesele lor se…

- Astronomii se așteapta ca o „noua stea” sa apara pe cerul nopții, in orice moment, incepind de acum și pina in luna septembrie. Evenimentul exploziv promite sa fie un spectacol ce are loc o singura data in viața, a transmis NASA. Evenimentul așteptat, cunoscut sub denumirea de „nova”, va avea loc in…

- Astronomii care lucreaza cu ajutorul telescopului spațial James Webb au detectat in jurul a doua stele tinere ingrediente chimice obișnuite gasite in oțet, in ințepaturile de furnici și ...chiar in celebra bautura alcoolica margarita, potrivit NASA, scrie observatornews.ro .

