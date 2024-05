Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Christian Tirat (70 de ani), unul dintre marii reporteri de razboi ai anilor '70-'80, martor al atrocitaților din Cambodgia, Liban, Iran, Zimbabwe, arestat la Moscova pentru ca a sfidat regimul comunist sau anchetat de autoritațile franceze pentru indrazneala de a face o investigație paralela despre…

- Senatorii francezi au votat miercuri pentru a inscrie accesul la avort in Constituția țarii, scrie france.24. Daca proiectul de lege va fi aprobat prin votul a trei cincimi din ambele camere, așteptat luni, Franța va deveni prima țara din lume care va asigura prin constituție accesul la aceasta procedura.…

- Statele Unite au avertizat națiunile din insulele din Pacific impotriva asistenței din partea forțelor de securitate chineze, dupa ce Reuters a raportat ca poliția chineza lucreaza in atolul indepartat Kiribati, vecin cu Hawaii, informeaza Mediafax. Comisarul interimar al poliției din Kiribati, Eeri…

- Doi tineri, de 18 și 23 de ani, sunt acuzați de crima in urma schimbului de focuri de la petrecerea pentru victoria la Super Bowl a echipe locale Kansas Cit Chiefs. O persoana a murit și alte peste 20 au fost ranite, inclusiv suspecții, au anunțat procurorii, transmite agenția Reuters, citata de News.ro.Arestarile…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat Statele Unite sa „respecte promisiunile facute”, oferind Ucrainei un pachet de sprijin pentru a o ajuta sa se apere impotriva agresiunii rusesti, transmite CNN.

- Agenți ai Guardia Civil, ai Poliției Naționale și ai Serviciului de supraveghere vamala al Agenției Fiscale au interceptat o nava semi-rigida la 500 de mile marine la sud de Insulele Canare, in timp ce transporta aproximativ 4.350 de kilograme de cocaina.Operațiunea a inceput in urma unei colaborari…

- Poliția din marile orașe ale Rusiei a inceput arestarile in randul oamenilor care au mers sa depuna flori, in memoria lui Alexei Navalnii. S-a semnalat o prezența semnificativa a poliției in capitala Moscova in aceasta seara, in timp ce rușii depun flori pentru liderul opoziției la un memorial in…

- Agenți ai Guardia Civil, ai Poliției Naționale și ai Serviciului de supraveghere vamala al Agenției Fiscale au interceptat o nava semi-rigida la 500 de mile marine la sud de Insulele Canare, in timp ce transporta aproximativ 4.350 de kilograme de cocaina.Operațiunea a inceput in urma unei colaborari…