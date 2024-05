Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada ianuarie – martie 2024, datoria externa totala a crescut cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 129,063 miliarde euro la 31 martie 2024 (72,6% din totalul datoriei externe), in crestere cu 6% fata de 31 decembrie 2023;…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in prima luna din 2024 cu 4,3 miliarde euro fata de nivelul de la finele anului trecut, la 173 miliarde euro, iar datoria administratiei publice a urcat la 80 miliarde euro, relateaza Ziarul Financiar.

- Datoria externa a Romaniei a ajuns la o suma colosala, greu de imaginat. Fostul deputat Silviu Prigoana a vorbit recent intr-un podcast, in care a facut dezvaluiri uluitoare despre datoria pe care țara noastra o are de platit. Mai mult de atat, acesta a avertizat ca un stat care vrea sa imprumute bani…