Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele trei luni cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro, de la 170,083 miliarde euro la 31 decembrie 2023, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). ”In perioada ianuarie – martie 2024, datoria externa totala a crescut cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 129,063 miliarde euro la 31 martie 2024 (72,6% din totalul datoriei externe), in crestere cu 6% fata de 31 decembrie 2023; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 martie 2024 nivelul de 48,663…