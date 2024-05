Stiri pe aceeasi tema

- „Asadar, este imperios necesar ca ministrul Finantelor sa explice care sunt masurile pe care le ia Guvernul in contextul in care datoria publica a trecut de pragul critic de 50% din PIB. De asemenea, ministrul finantelor trebuie sa raspunda si la intrebarea pe ce au fost cheltuiti toti acesti bani imprumutati,…

- In perioada ianuarie – februarie 2024, datoria externa totala a crescut cu 6,766 miliarde de euro, pana la 176,849 miliarde de euro. Datoria externa pe termen lung a insumat 128,439 miliarde de euro la 29 februarie 2024 (72,6 la suta din totalul datoriei externe), in creștere cu 5,5 la suta fața de…

- In luna ianuarie 2024 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 1 358 milioane euro, comparativ cu 760 milioane euro in luna ianuarie 2023. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 229 milioane euro, balanța serviciilor a inregistrat un excedent…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a raportat un deficit de cont curent de 1,35 miliarde euro pentru luna ianuarie 2024, in creștere fața de deficitul de 760 milioane euro inregistrat in aceeași perioada din 2023. Balanța bunurilor a aratat un deficit de 1,9 miliarde euro, insa acesta este cu 229 milioane…

- ”In luna ianuarie 2024, datoria externa totala a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 125,244 miliarde euro la 31 ianuarie 2024 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,4% fata de 31 decembrie 2023; datoria…

- Datoria externa totala a crescut, in ianuarie 2024, cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro, iar deficitul de cont curent s-a majorat cu 78,7%, la 1,358 miliarde euro, informeaza vineri Banca Nationala a Romaniei printr-un comunicat. "Contul curent al balantei de plati a inregistrat…

- "Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 1.358 milioane euro, comparativ cu 760 milioane euro in luna ianuarie 2023. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 229 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mic cu 351 milioane…

- Datoria externa a crescut. In ianuarie 2024, datoria externa a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro, iar deficitul de cont curent s-a majorat cu 78,7%, la 1,358 miliarde euro, a transmis Banca Nationala a Romaniei. „Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit…