Datoria externă a crescut. Cu cât Datoria externa a crescut. In ianuarie 2024, datoria externa a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro, iar deficitul de cont curent s-a majorat cu 78,7%, la 1,358 miliarde euro, a transmis Banca Nationala a Romaniei. „Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 1.358 milioane euro, comparativ cu 760 milioane euro in luna ianuarie 2023. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 229 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mic cu 351 milioane euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un deficit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 1.358 milioane euro, comparativ cu 760 milioane euro in luna ianuarie 2023. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 229 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mic cu 351 milioane…

- Ministerul Finanțelor a facut un imprumut! Mai exact, Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, 340 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 168 de luni si un randament mediu de 6,55% pe an, conform datelor publicate de Banca…

- Deficitul balantei energetice a fost aproape injumatatit anul trecut, scazand la -64,3 miliarde de euro, dupa ce in 2022 fusese de -110,9 miliarde. Cea de-a treia economie din zona euro inregistrase un deficit comercial de 34 de miliarde de euro in 2022, din cauza cresterii preturilor la energie, insa…

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 121,162 miliarde euro la 31 decembrie 2023 (71,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 22,8% fata de 31 decembrie…

- Deficitul de cont curent s-a mai diminuat, investițiile straine sunt mai reduse, iar datoria totala externa crește vertiginos. Acestea sunt știrile mai buna, nu foarte buna și foarte rea de la BNR. In perioada ianuarie – noiembrie 2023 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 20.200…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 20 093 milioane euro, pana la 163,979 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 116,965 miliarde euro la 30 noiembrie 2023 (71,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 18,6% fata de 31 decembrie…

- Deficitul de cont curent a scazut cu 16,97%, la 20,2 miliarde de euro, in primele 11 luni din 2023Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in perioada ianuarie - noiembrie 2023, un deficit de 20,2 miliarde de euro, cu 16,97% mai mic comparativ cu cel de 24,3 miliarde de euro in perioada…

- Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna noiembrie 2023 cu 1,3% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 555,585 miliarde de lei, iar fata de aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 12,1 la suta (5,1% in termeni reali), a anuntat, miercuri, Banca Nationala a…