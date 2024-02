BNR: Datoria externă totală a României a crescut anul trecut cu 24,926 miliarde euro, până la 168,812 miliarde euro ”In perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 121,162 miliarde euro la 31 decembrie 2023 (71,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 22,8% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 decembrie 2023 nivelul de 47,650 miliarde euro (28,2% din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,3% fata de 31 decembrie 2022”, arata datele BNR. In perioada ianuarie – decembrie 2023 contul curent al balantei de plati a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

