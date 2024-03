După ploaie vine soarele: România începe 2024 cu deficit dublu, dar speranța moare ultima! Banca Naționala a Romaniei (BNR) a raportat un deficit de cont curent de 1,35 miliarde euro pentru luna ianuarie 2024, in creștere fața de deficitul de 760 milioane euro inregistrat in aceeași perioada din 2023. Balanța bunurilor a aratat un deficit de 1,9 miliarde euro, insa acesta este cu 229 milioane euro mai mic comparativ cu anul precedent. Pe de alta parte, sectorul serviciilor a avut un excedent de 890 milioane euro, deși acesta a scazut cu 351 milioane euro fața de anul trecut. In domeniul transporturilor, s-a inregistrat o creștere de 37 milioane euro, ajungand la un plus de 478 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna ianuarie 2024, datoria externa totala a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 125,244 miliarde euro la 31 ianuarie 2024 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,4% fata de 31 decembrie 2023; datoria…

- Datoria externa totala a crescut, in ianuarie 2024, cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro, iar deficitul de cont curent s-a majorat cu 78,7%, la 1,358 miliarde euro, informeaza vineri Banca Nationala a Romaniei printr-un comunicat. "Contul curent al balantei de plati a inregistrat…

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 121,162 miliarde euro la 31 decembrie 2023 (71,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 22,8% fata de 31 decembrie…

- Productia de branzeturi a scazut la 94.139 tone, de la 94.437 tone in perioada ianuarie-noiembrie 2022. Cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a crescut cu 6,7% in primele 11 luni din anul 2023, la 1.110.613 tone, comparativ cu 1.041.168 tone in perioada similar a anului 2022.…

- Deficitul de cont curent s-a mai diminuat, investițiile straine sunt mai reduse, iar datoria totala externa crește vertiginos. Acestea sunt știrile mai buna, nu foarte buna și foarte rea de la BNR. In perioada ianuarie – noiembrie 2023 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 20.200…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 20 093 milioane euro, pana la 163,979 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 116,965 miliarde euro la 30 noiembrie 2023 (71,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 18,6% fata de 31 decembrie…

- Deficitul de cont curent a scazut cu 16,97%, la 20,2 miliarde de euro, in primele 11 luni din 2023Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in perioada ianuarie - noiembrie 2023, un deficit de 20,2 miliarde de euro, cu 16,97% mai mic comparativ cu cel de 24,3 miliarde de euro in perioada…

- Exporturile Romaniei au crescut cu 2% in primele 11 luni din 2023, la 86,921 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 3,2%, la 112,477 miliarde euro, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-noiembrie 2023 a fost de…