Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii inca strang probe, incercand sa descopere exact ce s-a intamplat cu Ana-Maria, tanara insarcinata in șase luni care a fost ucisa in Republica Moldova. Anchetatorii au descoperit ca principalul suspect nu ar fi fost singur, existand un complice. Perchezițiile efectuate in locuința și mașina…

- Noi informații șocante ies la iveala in cazul tineri de 19 ani din Republica Moldova, gasita fara suflare in Orhei. Cine este principalul suspectul in cazul cutremurator și ce a declarat mama fetei, aflați in randurile urmatoare. Ana a trecut prin chinuri groaznice inainte sa moara Tanara de doar 19…

- In timp ce de la Moscova, purtatorul de cuvant al lui Putin declara ca exista un iminent razboi intre NATO și Rusia, Secretarul de stat Anthony Blinken anunța o rasturnare de situație cu Ucraina in NATO, inclusiv creșterea sprijinului SUA in efortul ucrainean de razboi. Anthony Blinken anunța o rasturnare…

- Atentatul de la Moscova inca are efecte negative pentru Vladimir Putin, care este tot mai presat din toate direcțiile. Liderul rus risca acum sa mai piarda un aliat de nadejde, care ar fi nemulțumit de felul in care gestioneaza situația. Vladimir Putin, pus in dificultate Atentatul de la Moscova a provocat…

- Plecarea celor trei chefi de la Antena 1 a dat complet lucrurile peste cap. Situația s-ar fi schimbat la celebrul post de televiziune, care acum i-ar vrea inapoi pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Ce alte numele importante se afla pe lista și cat e dispusul trustul de media sa…

- La patru luni de la momentul in care fostul primar din Baia Mare a fost condamnat definitiv și a reușit sa fuga din țara, pentru a nu ispași pedeapsa, au aparut informații noi despre extradarea lui Catalin Cherecheș in Romania. Ce se intampla acum in Germania. Noi informații despre extradarea lui Catalin…

- Situația nu este deloc roz pentru Anișoara, principala suspecta in cazul dosarului dispariției profesorului de matematica din Valcea. Florența, meditatoarea angajata chiar de ea, s-a decis sa dea carțile pe fața și sa vorbeasca.

- Anul acesta este unul important din punct de vedere politic, avand in vedere ca au loc alegerile. A fost realizat un prim sondaj in ceea ce privește preferințele romanilor și partidele in care au cea mai mare incredere. Care sunt rezultatele studiului și care este organizația favorita. In ce partid…