- Universitatea Craiova - FCSB 2-0. Octavian Popescu (21 de ani), jucatorul oaspeților, a oferit o declarație neașteptata la finalul partidei de pe Oblemenco. Mijlocașul a fost inlocuit in minutul 76 de Eduard Radaslavescu (19 ani) și a anunțat ce va urma pentru el in urmatoarea perioada. Popescu a explicat…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) și ING Bank Romania anunța un parteneriat pe urmatoarele trei sezoane ale competiției Cupa Impreuna Suntem Fotbal, care se transforma cu aceasta ocazie in Cupa ING, adresata elevilor U14, U16 și U18, baieți și fete.Incepand cu anul 2022, printr-un parteneriat intre Ministerul…

- Octavian Popescu (20 de ani) este departe de așteptarile lui Gigi Becali (65 de ani), iar patronul FCSB-ului nu s-a ferit sa spuna public acest lucru. Chiar daca a avut un inceput „exploziv” la FCSB, Octavian Popescu nu a mai fost același fotbalist in ultimele doua sezoane și chiar a ieșit din primul…

- FCSB pierde un fotbalist in care iși pusese mari speranțe pentru viitor in momentul cand a fost transferat. Este vorba despre Andrei Vlad (24 de ani), portar adus cu scandal de la Universitatea Craiova in schimbul a 400.000 de euro, și care, deși se anunța un mare portar in devenire, a ajuns sa fie…

- Octavian Popescu nu se afla in cel mai bun moment al carierei, lucru semnalat in mai multe randuri de Gigi Becali. La ultima partida, decarul FCSB-ului a fost scos la pauza și inlocuit cu Eduard Radaslavescu, iar la finalul meciului a fost surprins alaturi de galerie. Chiar daca este departe de forma…

- Valentin Mihaila a fost titular in meciul din etapa #26 dintre Como – Parma, incheiat 1-1. Parma a deschis scorul in minutul trei, grație reușitei lui Adrian Benedyczak, vedeta echipei. Valentin Mihaila a fost cel care i-a oferit pasa decisiva fotbalistului polonez. Simone Verdi a restabilit egalitatea…

- Mijlocașul brașovean Razvan Iorga (20 de ani) a fost in probe in ultimele saptamani la Chindia Targoviște și l-a convins pe antrenorul italian Diego Longo sa-l pastreze in lot pentru partea a doua a sezonului Ligii 2, ediția 2023/24. Iorga a fost imprumutat de trupa dambovițeana de la Kids Tampa Brașov…

- Dupa ce l-a pierdut pe actualul jucator al FCSB, Octavian Popescu, fiindca n-a dorit sa plateasca suma de transfer clubului Regal Bucuresti, Universitatea Craiova a renuntat si la fratele acestuia, Dani Popescu, in varsta de 16 ani, din Nucet – Dambovița, scrie prosport.ro. Antrenorii grupei de juniori…