- Agitație azi-noapte in centrul Bacaului. Un tanar ce conducea un SUV negru a fost urmarit și oprit de oamenii legii pe Bulevardul Unirii. Nu mai puțin de patru mașini de poliție au fost implicate in acțiune. Din primele informații obținute, se pare ca azi-noapte a izbucnit un conflict intre doi tineri…

- In perioada 21-23 iunie, Insula de Agrement din Bacau va fi gazda primului festival de blues din oraș. Un eveniment care, sunt convinși organizatorii, va prinde radacini in orașul lui Bacovia. Despre ce inseamna „Insula de Blues”, despre activitațile ce vor avea loc pe langa muzica de cea mai buna calitate,…

- Mai multe persoane din Sri Lanka, care lucreaza in Bacau, sarbatoresc Anul Nou srilankez pe Insula de Agrement. Locul unde se desfașoara sarbatoarea este ingradit și nimeni altcineva nu are acces acolo. Srilankezii au primit aprobare de la Primaria Bacau. Locuitorii din Sri Lanka sarbatoresc Anul Nou…

- Modernizarea Insulei de Agrement din Bacau poate fi considerata eșecul ultimelor trei administrații locale, deși s-au cheltuit peste 12 milioane de euro și s-au pierdut fondurile europene in proiectul inca nerecepționat.

- Aflați in patrulare pedestra pe Insula de Agrement, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei au identificat in data de 11.04.2024, in jurul orelor 15.10, un grup de șase tineri, printre care și o domnișoara de 17 ani, care desena cu markerul peretele unei cladiri…

- Un numar de 12 posturi de medic și un post de medic primar din rețeaua de medicina școlara de pe raza municipiului Bacau au fost scoase la concurs, dupa repetate demersuri efectuate de viceprimarul Cristian Ghingheș atat in Consiliul Local, cat și la Direcția de Sanatate Publica, in ultimele luni. Din…

- Podețul metalic care leaga Insula de Agrement de Parcul Gheraiești a fost reparat, a anunțat Asociația „Oleaca de Bicicliști”. „Așadar, acum puteți sa alergați, plimbați și sa pedalați in voie, fara sa va faceți griji ca va veți «ciocni» de vreun șofer furios mulțumita, in principal, generozitații OAMENILOR…

- Young Island Festival, cel mai mare eveniment muzical din regiunea Moldovei, aflat anul acesta la a 4-a ediție, va avea loc in perioada 19-21 iulie, transformand astfel Insula de Agrement din Bacau in epicentrul unei experiențe muzicale și culturale de neuitat. Ediția de anul acesta, “Conquest of the…