- Președintele Raisi și ministrul de externe au murit intr-un accident de elicopter, a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Informația nu a fost confirmata in... The post Oficial iranian: Președintele Raisi și ministrul de externe au murit in accidentul de elicopter appeared first on Special Arad…

- Sanctiunile anuntate de Uniunea Europeana dupa atacul iranian cu rachete si drone contra Israelului sunt „regretabile”, intrucat Teheranul a actionat pentru a se apara, a sustinut marti ministrul de Externe iranian, Hossein Amirabdollahian, informeaza Reuters.

- Ministrul iranian de externe Hossein Amir-Abdollahian a minimalizat atacul imputat Israelului si care a lovit vineri centrul Iranului, comparandu-l cu o joaca de copii si adaugand ca nu vor exista represalii iraniene cel putin daca nu ii sunt vizate "interesele", relateaza sambata France Presse, potrivit…

- Turcia a cerut duminica Teheranului sa evite o „noua escaladare” dupa ce Israelul a fost vizat in cursul noptii de atacuri iraniene, a declarat o sursa diplomatica turca, potrivit AFP. „Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a avut astazi o convorbire la telefon cu omologul sau iranian (…) si a spus…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a vizitat Sfantu Gheorghe, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, și a vorbit și despre candidatura lui Klaus Iohhanis pentru funcția de secretar general al NATO. Iohannis se pare ca are susținerea Ungariei in cursa pentru conducerea NATO! A spus-o…

- Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat ca „personal militar NATO este deja prezent in Ucraina”, relateaza Sky News, potrivit ziarulprofit.ro. Radoslaw Sikorski, care a vorbit in timpul unei conferințe, nu a dezvaluit despre ce țari este vorba. „Aș dori sa mulțumesc ambasadorilor…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, ca guvernul de la Chișinau „merge pe urmele regimului de la Kiev”. Astfel, ministrul de Externe de la Chișinau a venit cu o reacție la acuzații. „Regimul de la Kremlin nu are niciun drept moral de a ține lecții despre democrație și libertate”, a…