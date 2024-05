Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, a vorbit marți despre o intalnire pe care o va avea cu Gigi Becali, patronul FCSB-ului și Ioan Varga, acționarul CFR-ului. Cei trei vor ca doua reguli sa dispara din fotbalul romanesc din sezonul viitor. Conducatorul Craiovei are motive de bucurie dupa succesul…

- Gigi Becali iși dorește sa il transfere pe William Baeten (27 de ani). Patronul liderului din Superliga, FCSB, și-a exprimat interesul pentru extrema dreapta de la FCU Craiova, la finalul derby-ului cu Rapid, scor 2-2. Becali a anunțat, de asemenea, ca in perioada de mercato de vara o sa faca intre…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a reacționat dur cand a auzit ca portarul Ștefan Tarnovanu (23 de ani) vrea sa plece la vara, daca va avea oferta. FCSB a incheiat remiza, 2-2, derby-ul cu Rapid, iar portarul sau, Ștefan Tarnovanu are vina la golul lui Krasniqi, incasat pe colțul scurt. Și așa suparat pe…

- Gici Becali, patronul de la FCSB, a declarat ca a vorbit cu Gica Hagi despre un posibil transfer al lui Louis Munteanu. Atacantul Fiorentinei e imprumutat și in acest sezon la Farul, iar la vara se va intoarce in Italia. Doar ca a atras interes din Superliga, Rapid și FCSB fiind gata sa faca oferte.…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a surprins jurnaliștii astazi cu un anunț inedit. In timpul unei discuții despre meciul dintre Rapid și FCSB, dar și perspectivele echipei in play-off, Becali a dezvaluit ca interviul acordat va fi ultimul pentru o perioada nedeterminata. A anunțat ca intenționeaza sa se…

- Fost jucator la FCSB, acum la Rapid, Iulian Cristian a vorbit despre patronii celor doua cluburi, Dan Șucu și Gigi Becali. Rapid - FCSB se disputa sambata, de la 20:00, pe Arena Naționala. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Iulian Cristea s-a transferat…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, nu o vede pe Rapid in stare sa-i puna probleme echipei sale in lupta la titlu. Meciul Universitatea Craiova - Rapid (1-1) nu l-a dat „pe spate” pe Gigi Becali. Dimpotriva. Patronul FCSB le-a facut și o radiografie giuleștenilor pe care echipa sa ii va intalni luni, in ultima…

- Inainte de Unviersitatea Craiova - Rapid, Gigi Becali a facut o radiografie a lotului oltenilor. Și critica o parte dintre jucatori. Universitatea Craiova și Rapid se infrunta de la ora 20:00, in penultima runda a sezonului regulat. Duelul de pe stadionul „Ion Oblemenco” va fi liveTEXT pe GSP.ro și…