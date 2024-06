Stiri pe aceeasi tema

- ”Daca eram un inconstient, va spun eu ce faceam: faceam legea salarizarii, in plina campanie electorala, dadeam la toata lumea cat voia, cum voia, castigam alegerile, pe urma scapa cine poate! (…) Nu putem sa ne dorim sa intram in OECD si sa avem regulile pe care le-am avut in ultimii 30 de ani. Eu…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit la Romania Tv despre situația complicata de la varful țarii, unde politicienii se bat in sondaje și declarații. Basescu susține ca cel mai bun candidat din momentul de fața, care are mari șanse sa redevina primar al Capitalei, este actualul edil, Nicușor Dan.

- Filiala AUR Bistrita-Nasaud si-a lansat, sambata seara, candidatii la alegerile locale, in prezenta senatorului Claudiu Tarziu, presedinte al Consiliului national de conducere al partidului, si a unei parti dintre candidatii la alegerile europarlamentare.

- Directorul FBI, Christopher Wray, a lansat un avertisment dur. El susține ca „un atac terorist coordonat” ar putea fi lansat loc intr-un loc public din SUA, amenințarea terorista aflandu-se in acest moment la un nivel fara precedent.

- Comercianții profita de orice eveniment ca sa-și faca reclama. Alegerile comasate din 9 iunie sunt un exemplu in acest sens. Un restaurant din Cluj a lansat Pizza Comasata cu referite la alegerile din 9 iunie cand au fost comasate cele europarlamentare cu localele. Pizzeria din Cluj-Napoca a lansat…

- Președintele fondator al Platformei DA, Andrei Nastase, susține ca este pregatit pentru a participa la prezidențiale. „Niciodata sa nu spui niciodata”, a declarat Nastase in cadrul emisiunii Puterea a Patra.

- Al doilea om in NATO se promoveaza prin vedetele urmarite de noile generații. Iar pentru a ajunge la toate categoriile de varsta, Geoana a fost in vizita și la o ferma de vaci din județul Calarași. Ascensiunea lui Mircea Geoana. De la eșecul monumental la prezidențialele din 2009 la numarul 2 in NATO…

- Unul din doi locuitori ai Fasiei Gaza se afla intr-o situatie alimentara catastrofica, mai ales in nordul enclavei, unde foametea urmeaza sa faca ravagii incepand din mai, in cazul in care nu se iau masuri ”urgente”, avertizeaza agentiile specializate al ONU, relateaza AFP, conform news.ro. Peste…