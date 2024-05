Conflict de proporții într-o localitate din județul Sibiu: 3 tineri au ajuns la spital. Scandalagii, despărțiți de poliție Mai mulți barbați s-au luat la bataie, duminica, in localitatea sibiana Șeica Mare din cauza unui conflict mai vechi. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție, care au incercat sa aplaneze conflictul, relateaza Ora de Sibiu.„La data de 19 mai a.c., in jurul orei 16.00, prin apel 112, polițiștii Secției de Poliție Rurala Axente Sever au fost solicitați sa intervina in localitatea Șeica Mare pentru aplanarea unui conflict intre mai multe persoane. La fața locului s-au deplasat echipaje de polițiști și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sibiu. Bataie intre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

