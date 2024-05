Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu realizat de Action on Salt, un grup de experti in alimentatie cu sediul la Universitatea Queen Mary din Londra, companiile alimentare folosesc culori stralucitoare si personaje din desene animate intr-un efort „lipsit de etica" de a manipula copiii pentru a-i face sa doreasca dulciurile…

- Marea Britanie se confrunta cu penuria de alimente și cu creșterea prețurilor, deoarece vremea extrema legata de schimbarile climatice provoaca producții scazute in fermele locale și in strainatate, potrivit The Guardian.

- Accizele percepute la carburanți reprezinta un element vital și stabil al veniturilor bugetare ale oricarui stat. De fapt, prețul real al benzinei și motorinei la pompa constituie doar aproximativ 40% din suma totala afișata, restul reprezentand taxe și accize impuse de autoritațile fiscale, scrie The…

- Zeci de companii din Marea Britanie au testat timp de un an saptamana de lucru de 4 zile. Rezultatele sunt incurajatoare. 89% dintre companii au pastrat modelul și dupa un an. Toți managerii chestionați au spus ca saptamana de 4 zile a avut un impact pozi

- Este culcatul in fiecare seara la ora 21.00 un secret pentru fericirea și buna noastra dispoziție? Un experiment intreprins de un jurnalist din Marea Britanie ne ofera raspunsurile. Este culcatul la ora 21.00 secretul fericirii? Rezultatele surpriza ale unui experiment Medicii avertizeaza ca somnul…

- Guvernul britanic a confirmat planurile de interzicere a utilizarii telefoanelor mobile in școlile din Anglia, publicand un ghid pentru directorii de școli in acest sens, anunța The Guardian. The post O NOUA INTERDICȚIE Marea Britanie interzice telefoanele mobile in școli atat pentru elevi, cat și pentru…

- De anul viitor va crește impozitul pe proprietate, insa specialiștii vorbesc și despre alte masuri precum majorarea impozitului pe dividende de la 8% la 10%. Și impozitarea progresiva ar putea fi implementata de anul viitor, iar despre acest lucru au vorbit și Experții de la Banca Mondiala. Mai mult,…