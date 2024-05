Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 1 Iunie: Activitați educative privind Gestionarea corecta a deșeurilor in locații diferite desfașurate de ADID Timiș. De 1 iunie, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, ADID Timiș anunța desfașurarea unor activitați educative dedicate importanței gestionarii corecte a deșeurilor. Aceste…

- Intre 29 mai și 7 iunie 2024 la Sebeș are au loc o serie de manifestari dedicate Zilei Internaționale a Copilului reunite sub genericul „Sarbatoarea Copilariei”. Programul complet al manifestarilor este urmatorul: • MIERCURI, 29 MAI 2024 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ, expoziția „Creierul uman” Orele 10.00…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, vineri și sambata, in 31 mai și 1 iunie, Primaria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural “G.M. Zamfirescu” organizeaza o serie de activitați pentru copii cu activitați muzicale și interactive, jocuri de socializare clasice și gigante și cu multe surprize.…

- Sambata, 1 iunie, aleea pietonala din fața Teatrului „Toma Caragiu” se va transforma intr-un taram al bucuriei și al imaginației. Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, cu sprijinul Primariei Municipiului Ploiești, organizeaza un eveniment special, pe parcursul…

- Duminica, 19 mai 2024, in capitala vor fi organizate diverse activitați consacrate Zilei Internaționale a Familiei. Astfel, la ora 14:00, in Zona Teatrul Verde din Parcul „Valea Morilor”, va avea loc un eveniment cultural-artistic dedicat importanței familiei și rolul acesteia in dezvoltarea unui mediu…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei (ZIF), Institutul Cultural Roman (ICR) organizeaza și sprijina evenimente menite sa consolideze legaturile culturale intre Romania și celelalte țari membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).