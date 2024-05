Romanii au talent, sezonul 14, și-a desemnat caștigatorul. Dupa trei luni in care concurentii au oferit diverse momente in fata juratilor Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, vineri, 31 mai 2024, cei 11 finalisti s-au luptat pentru premiul de 120.000 de euro. Cristian Ciausu este marele caștigator Romanii au talent 2024 Cine sunt […] The post Cristian Ciausu a caștigat Romanii au talent 2024 și premiul de 120.000 de euro appeared first on Playtech Știri .