Mesajul Ministerului Finanțelor referitor la E-Factura “Va reamintim ca, de la ???? ????????????????????, nerespectarea termenului-limita de ???? ???????????????? ????????????????????̆???????????????????? pentru transmiterea facturilor in sistemul national RO e-Factura se sancționeaza conform Legii 296/2023. ???? Mulțumim tuturor contribuabililor care s-au conformat deja noilor cerințe! Pana la acest moment s-au incarcat in sistem peste ???????????? ???????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????. ✅ De asemenea, mulțumim tuturor celor […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

