Un barbat care seamana izbitor de mult cu Keanu Reeves a fost recent descoperit in Thailanda, angajat in activitați complet neașteptate pentru cineva asemanator faimosului „John Wick”. Sosia actorului a fost surprinsa intr-un videoclip in timp ce vindea sepie la gratar și spala vase, scene care contrasteaza puternic cu imaginea dura și sofisticata a personajului legendar interpretat de Reeves.