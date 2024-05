Pisica te-a uitat? Cum funcționează memoria felinelor Contrar parerii ca pisicile iși uita stapanii, studiile arata ca, de fapt, felinele pot sa iși aminteasca mult timp chipul și mirosul oamenilor care au grija de ele. Pisicile pot sa iși aminteasca experiențele placute, dar și momentele in care au fost sup Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

