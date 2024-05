Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara organizeaza vineri, 14 iunie 2024, in Sala Mare a Teatrului Național, un eveniment european in premiera absoluta – repetiția generala cu public a spectacolului TREZIRE, viitoarea premiera a celebrului regizor și actor italian Pippo Delbono. Publicul are pentru prima data…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu ofera publicului un nou spectacol in premiera, „Teorema” dupa Pier Paolo Pasolini, in regia lui Eugen Jebeleanu, fiind pentru prima data cand aceasta piesa este montata pe o scena de teatru din Romania. Biletele pentru reprezentația din 3 iunie, ora 19:00, de la…

- Duminica, 28 aprilie, de la ora 19.00 are loc PREMIERA spectacolului ȘANTIER, iar biletele pentru premiera sunt epuizate. Urmatoarele reprezentații ale spectacolului ȘANTIER sunt programate: miercuri, 8 mai, ora 19.00 la SALA MARE și joi, 23 mai, ora 19.00 in PIAȚA CETAȚII. Regia și dramaturgia spectacolului…

- Premiera la Teatrul „Vasilache”: Spectacolul „Vasilache și Marioara”, in regia lui Ion Sapdaru Teatrul „Vasilache” invita botoșanenii șa premiera spectacolului „???????????????????????????????????? ???????? ????????̆????????????????????????” dupa urmatorul program: – joi, 18 aprilie 2024, de la ora…

- Premiera spectacolului „Hedda Gabler” de Henrik Ibsen, in regia lui Thomas Ostermeier, este programata pentru ziua de sambata, 13 aprilie 2024 la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti.

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța, in luna aprilie, trei premiere consecutiv Este vorba despre spectacolele „Audiția”, de Aleksandr Galin, traducerea Liudmila Szekely Anton, regia Octavian Jighirgiu, „Die(t)”, regia, coregrafia și dramaturgia Alexandru Radu și „Fata babei și fata moșneagului”, dramatizare…

- Duminica, 17 martie 2024, ora 10.30, pe scena Teatrului pentru Copii si Tineret "Calutul de Mare" din Constanta are loc premiera spectacolului "Privighetoarea", o adaptare dupa H. Ch. Andersen.Regia artistica si scenariul sunt semnate de regizorul VitalieDrucec, cel care, cu mult profesionalism, a creionat,…

- Teatrul Evreiesc de Stat are bucuria sa va invite vineri, 8 martie și sambata, 9 martie, de la ora 19.00, PREMIERA spectacolului MESIA de Martin Sherman, in regia lui Andrei Majeri, traducerea Lorena Luchian, Alexandru Panait și Andrei Majeri.