Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul medic nutriționist Mihaela Bilic susține ca gustul se formeaza in cap, nu in gura, se invața și se diversifica pe baza de experiențe alimentare placute. „Memoria e mai importanta decat papila, cand vine vorba de mancare!”, spune dr. Bilic.

- Vara este plina de arome și culori, cu fructele fiind printre cele mai delicioase și sanatoase opțiuni pentru a intreține o dieta echilibrata. Cu toate acestea, in loc sa ne bucuram de aceste mancaruri, unele persoane pot sa se confrunte cu o problema ascunsa: ingrașarea, mai ales cand unele fructe…

- Adevarul despre ciorba! Motivul pentru care nu poți trai doar cu acest preparat a fost devoalat de nutriționistul Mihaela Bilic. Detalii pe care nu le știai! Mihaela Bilic a dezvaluit de ce banala ciorba nu este un preparat complet. Sigur, nimeni nu contesta beneficiile generale, dar și gustul tradițional…

- Consumul de alimente ultraprocesate, precum chipsurile sau inghețata, crește riscul de a dezvolta zeci de afecțiuni medicale și de deces, potrivit unei analize care a vizat 10 milioane de persoane.

- Multa lume știe deja ca alimentele ultraprocesate nu sunt cea mai buna alegere pentru sanatatea noastra, dar cercetari recente intaresc aceasta concluzie, stabilind o legatura intre consumul anumitor tipuri de alimente și un risc de deces precoce, potrivit Yahoo LIfe.

- Potrivit experților, vom avea parte de un val de scumpiri la alimente chiar inainte de Paște, ceea ce inseamna ca ar trebui sa fim mai cumpatați atunci cand mergem la cumparaturile pentru sarbatori. In același timp, experții susțin ca motivul scumpirilor nu este justificat, costul mancarii crescand…

- Lipsa restricțiilor cantitative poate duce la abuzuri alimentare, deci poți sa te ingrași chiar daca ții post intermitent. „Degeaba ai postit toata ziua daca mananci o data cat pentru trei mese”, susține dr. Mihaela Bilic, specialist in nutriție

- Taylor Swift a ajuns sa dea tonul și in materie de... iubiți! Cantareața pare sa fi reușit sa schimbe preferințele femeilor in materie de barbați, in special a celor din Generația Z. Pe Tiktok au aparut tot mai multe videoclipuri in care tinerele argumenteaza ce iși doresc.