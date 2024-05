MAI MULTE MECIURI PENTRU JUNIORI

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al FRF a aprobat calendarul competițiilor FRF in sezonul viitor, ediția 2024-2025.Acestea sunt datele la care este programata reluarea competițiilor: Liga 2: 3 august 2024Liga 3: 31 august 2024Liga de Tineret: 11 august 2024Liga Elitelor U17: 11 august 2024Liga Elitelor U16: 10 august…

- Comitetului Executiv al FRF a validat in ședința din 24 aprilie 2024 o serie de modificari ce va duce la creșterea numarului de jocuri oficiale pentru echipele de juniori ale cluburilor participante in competiții.Ca urmare a aprobarii infiintarii Ligii Elitelor U13 in sedinta Comitetului Executiv din…

- Sala Sporturilor „Olimpia” din Arad a gazduit Finala Campionatelor Nationale individuale de Judo pentru Juniori 4 – „U15” si Copii – „U13”, prilej pentru sportivii de la CS Targoviște sa se remarce din plin pe suprafața de tatami. Iliuța Dobra a devenit vicecampion al Romaniei la U13, dupa ce a avut…

- Incepand din luna iunie 2024 vor fi introduse doua noi specializari pe categorii de varsta la nivel de juniori.Licența UEFA B Juniori se va adresa antrenorilor care activeaza de la nivel U11 pana la nivel U15, iar pe viitorul se dorește ca aceasta licența sa fie implementata și la nivel național. Cursurile…

- Comitetul Executiv al FRF a validat o serie de modificari ce voi duce la creșterea numarului de jocuri oficiale pentru echipele de juniori ale cluburilor participante in competiții. Ca urmare a aprobarii infiintarii Ligii Elitelor U13 in sedinta Comitetului Executiv din 15 martie 2024, in aceasta competitie…

- In urma ședinței CEx a fost propusa crearea unei noi competiții la nivel național, dedicata exclusiv jucatorilor sub 13 ani.Noua competiție va purta titulatura de Liga Elitelor U13. Editia inaugurala va debuta in sezonul 2024-2025 si va avea la baza conceptul de regionalizare, anunțat in ședința Comitetului…

- O etapa a mai ramas de disputat din actualul sezon regular de Liga 2, ediția 2023/24, iar aceasta va avea toate cele zece meciuri programate in același timp. Fiindca toate jocuri au o miza, fie ca vorbim de batalia pentru ocuparea ultimul loc calificabil in play-off sau de clasarea finala dupa 19 etape,…

- ”United for Success” (Uniți pentru Succes) reprezinta documentul strategic și, in același timp, viziunea care va sta la baza dezvoltarii fotbalului european in urmatorii 6 ani.Noua strategie UEFA a fost aprobata in unanimitate miercuri, 7 februarie, in ședința Comitetului Executiv UEFA, iar joi, 8 februarie,…