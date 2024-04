Ministrul Finanţelor Marcel Boloş, aşteptat luni în plenul Camerei Deputaţilor, la solicitarea AUR „Asadar, este imperios necesar ca ministrul Finantelor sa explice care sunt masurile pe care le ia Guvernul in contextul in care datoria publica a trecut de pragul critic de 50% din PIB. De asemenea, ministrul finantelor trebuie sa raspunda si la intrebarea pe ce au fost cheltuiti toti acesti bani imprumutati, avand in vedere ca nu au fost facute investitii majore in Romania in ultimul an”, preciza documentul AUR transmis conducerii Camerei. Anterior, la inceputul lunii aprilie, parlamentarul AUR Sorin Lavric afirmase ca 8.815 euro este suma pe care fiecare cetatean roman activ trebuie sa o plateasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie – februarie 2024, datoria externa totala a crescut cu 6,766 miliarde de euro, pana la 176,849 miliarde de euro. Datoria externa pe termen lung a insumat 128,439 miliarde de euro la 29 februarie 2024 (72,6 la suta din totalul datoriei externe), in creștere cu 5,5 la suta fața de…

- Care ar fi suma pe care fiecare roman activ trebuie sa o plateasca ca sa stinga datoria externa a Romaniei? Sorin Lavric a prezentat o cifra care probabil pe mulți romani ii va surprinde. S-ar parea ca de ea ar fi nevoie astfel incat datoria externa a Romaniei sa se stinga. Datoria publica a Romaniei…

- „Dezmatul electoral, dar si lipsa de profesionalism a guvernului PSD-PNL a adus Romania in pragul colapsului financiar. Marii investitori au ajuns sa ocoleasca tara noastra, din cauza mediului fiscal imprevizibil, iar imprumuturile pe care guvernul Ciolacu le face de pe pietele externe, la dobanzi uriase,…

- ”In luna ianuarie 2024, datoria externa totala a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 125,244 miliarde euro la 31 ianuarie 2024 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,4% fata de 31 decembrie 2023; datoria…

- Datoria externa totala a crescut, in ianuarie 2024, cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro, iar deficitul de cont curent s-a majorat cu 78,7%, la 1,358 miliarde euro, informeaza vineri Banca Nationala a Romaniei printr-un comunicat. "Contul curent al balantei de plati a inregistrat…

- Datoria externa a crescut. In ianuarie 2024, datoria externa a crescut cu 4,314 miliarde euro, pana la 173,126 miliarde euro, iar deficitul de cont curent s-a majorat cu 78,7%, la 1,358 miliarde euro, a transmis Banca Nationala a Romaniei. „Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit…

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 121,162 miliarde euro la 31 decembrie 2023 (71,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 22,8% fata de 31 decembrie…

- Shell a raportat castiguri ajustate de 28,25 miliarde de dolari pentru intregul an 2023, o scadere de 29% in comparatie cu cel mai mare profit anual al sau, de 39,9 miliarde de dolari, din anul precedent. Analistii se asteptau ca profitul net al Shell pentru intregul an 2023 sa ajunga la 27,5 miliarde…