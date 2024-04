Gigantul auto care aduce in Romania mașini venite parca din viitor urmeaza sa iși faca simțita prezența in urmatoarele luni. Compania a caștigat teren in America de Sud, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est. Gigantul auto care aduce in Romania mașini venite parca din viitor Farizon este un brand chinezesc de renume mondial și aduce […] The post Gigantul auto care aduce in Romania mașini venite parca din viitor VIDEO appeared first on Puterea.ro .