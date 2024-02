Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, la Parlament, referindu-se la procesul intentat de compania Pfizer statului roman, ca din informatiile sale s-a finalizat procedura de selectie a companiei care sa reprezinte Romania la Bruxelles in acest proces. „Din cate stiu, stiti bine ca Guvernul…

- "Ministerul Finanțelor va contracta in regim de urgența un cabinet sau o societate de avocatura cu experiența relevanta pentru apararea intereselor Romaniei in cauza inregistrata cu nr.F5331-23, aflata pe rolul Tribunalului de Prima Instanța francofon din Bruxelles, cu prim termen de judecata la data…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca Romania a mai primit, in luna decembrie 2023, o cantitate de 1,2 milioane de doze din noua formula a vaccinului anti-COVID produs de compania Moderna.„Moderna ne-a trimis, in luna decembrie, dozele pentru un avans platit in anul 2021. Este vorba de formula…