Procesul România-Pfizer, la prima înfățișare. ”Sper să avem succes”, spune ministrul Rafila Azi, la Bruxelles, are loc prima intalnire din procesul Romania-Pfizer, despre miza caruia ministrul Sanatații spune ca ”este o suma foarte mare și sper sa avem succes”. ”Din cate știu eu, s-a finalizat procedura de selecție a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles in acest proces, așa ca suntem pe drumul cel bun. Important este ca lucrul acesta sa se intample cat mai rapid, avand in vedere ca in 20 februarie este prima infațișare, daca vreți, insa Ministerul Sanatații este pregatit sa ofere intreaga informare și, ma rog, documentele care sunt necesare firmei de avocatura ca sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

