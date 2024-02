Profitul grupului MOL a scăzut chiar înainte de a fi impozitat! Pe ce au dat vina ungurii Profitul grupului petrolier ungar MOL a scazut chiar inainte de a fi impozitat! Cum s-a intamplat acest lucru? Ei bine, compania a venit cu explicații, dupa cum veți vedea in randurile de mai jos. Așadar, grupul petrolier ungar MOL a emis un comunicat oficial in care a explicat cum a scazut profitul companiei , chiar inainte de a fi impozitat. Grupul da vina pe tensiunile geopolitice , dar pe climatul imprevizibil la nivel macro si de industrie. In plus, ungurii de la MOL mai dau vina și pe politicile fiscale si guvernamentale imprevizibilie. Toate aceste cauze au facut ca profitul MOL sa scada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

