- Regulile pentru prescrierea și eliberarea antibioticelor au fost serios inasprite. Beatrice Speteanu, farmacist și președinte al Asociației Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor, a adus in atenția publicului o serie de modificari semnificative ce au avut loc in domeniul prescripțiilor antibioticelor.…

- Marcel Ciolacu e ferm convins ca PSD va caștiga alegerile parlamentare in detrimentul AUR. In caz contrar, premierul anunța ca va demisiona din fruntea Partidului Social Democrat. „Daca Simion caștiga alegerile europarlamentare plec a doua zi. Sunt ferm convins ca vom fi pe primul loc, am un șef de…

- Retailerul ucrainean Aurora Multimarket a deschis șapte magazine in Romania. Lanțul de magazine are in plan sa deschida alte 70 de magazine in țara noastra in decursul anului viitor. La momentul actual, lanțul ucrainean de magazine Aurora Multimarket are deja patru unitați deschide in județul Suceava,…

- Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, a fost supus unei expertize psihiatrice in Italia, conform unor surse oficiale. Informația a fost confirmata de avocații politicianului, care au solicitat o evaluare medicala, susținand ca Arsene sufera de mai multe probleme neuropsihice.…

- Olanda va livra Ucrainei 18 avioane de lupta F-16 pentru a o ajuta in lupta sa impotriva invaziei ruse, a anuntat vineri guvernul olandez, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . „Astazi l-am informat pe presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski in legatura cu decizia guvernului nostru de a pregati…

- Odata cu apropierea iernii, crește și riscul de gripa, o infecție respiratorie imprevizibila, foarte contagioasa, periculoasa, care, poate provoca decese ca și Covid. Persoanele afectate de gripa au febra (in jur de 39 de grade Celsius), frisoane, starea de oboseala intensa, scaderea poftei de mancare,…

- Tarile de Jos au trimis marti primele cinci avioane de lupta F-16 in Romania, pentru a fi folosite la pregatirea pilotilor ucraineni, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. Olanda va livra intre 12 si 18 avioane F-16 din fortele sale aeriene pentru a fi folosite in noul centru european de pregatire…

- Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) a demarat o investigație ampla pentru a elucida suspiciunile de fraudare a fondurilor europene destinate comunei Beceni, din județul Buzau. Dosarul vizeaza proiectul „Șansa pentru Beceni – Impreuna reușim”, cu beneficiarul Asociația de Formare Profesionala,…