- In urma activitaților de cooperare polițieneasca internaționala, intre Poliția Romana și Poliția din Malta, Paul Philippe al Romaniei a fost localizat și depistat intr-un resort din Malta, arata surse oficiale, citate de Realitatea PLUS. Asta echivaleaza cu o noua procedura de extradare in țara, unde…

- Pregatirea in bazele din Romania a militarilor NATO reprezinta, pentru ei, nu numai o ocazie de imbunatațire a tacticilor și procedurilor de lupta. Așa cum ne-au marturisit, este și un bun prilej de a descoperi Romania, cu tot ce are ea mai bun. Capitanul Jon Ferreira, comandantul unei companii portugheze…

- Romania se poate „lauda” cu un aparat bugetar impresionant. Suntem pe locul 4 in Europa din acest punct de vedere. Tara noastra este depasita doar de trei țari considerate „paradis fiscal”: Cipru, Malta și Irlanda. Romania, cheltuieli uriase cu bugetarii Franța, cu o cultura sindicala istorica, sau…

- Iohannis intra in cursa pentru funcția de secretar general al NATO, insa nu are susținerea niciunui partener strategic. Diplomația romaneasca este nevoita sa intre in acțiune pentru funcția pe care peședintele Klaus Iohannis și-o dorește. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a facut anunțul oficial…

- O rețea criminala internaționala din care faceau parte și romani a fost destructurata, dupa o ampla operațiune a polițiștilor din Grecia. Membrii rețelei sunt acuzați de comiterea a peste 60 de crime in ultimul deceniu. In jur de 40 de persoane, in principal din țari precum Serbia, Muntenegru, Albania…

- Un interlop condamnat la aproape zece ani de inchisoare intr-un dosar DIICOT și dat in urmarire internaționala, fiind pe lista celor mai cautați infractori romani, a fost capturat in Franța

- Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca in Romania, foarte puțin teren agricol este nelucrat, doar undeva la 5- 6%, restul este cultivat, pentru ca fermierii primesc subvenție. Florin Barbu susține ca, saptamana viitoare, Comisia Europeana ar urma sa ia o decizie cu privire la cele doua derogari…